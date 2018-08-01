ВИДЕО: Неизвестные залили бетоном лес у СКЗ в Петрозаводске

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту размещения в зеленой зоне Петрозаводска отходов в виде бетона и нефтепродуктов.

Жители района Сулажгорский кирпичный завод забили тревогу, когда увидели лес, залитый бетоном.

"Неизвестные тоннами сливают на зелёные насаждения бетон", - сообщили активисты "ГТРК "Карелия".

Кроме того, варвары испортили не только зеленую зону, но еще и водоем, сливая в озеро мазутные отходы.

После выхода сюжета на карельском телевидении республиканская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по фактам размещения в зеленой зоне Петрозаводска отходов в виде бетона и нефтепродуктов.

Проверка будет проведена с привлечением органов контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

По результатам проверки при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.