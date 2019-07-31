ВИДЕО: Нетерпеливый водитель спровоцировал ДТП в Петрозаводске

В столице Карелии произошло столкновение двух автомобилей на Кукковке.

Авария произошла вечером во вторник, 30 июля, в районе Карельского проспекта. Видео момента столкновения, запечатленное камерой наружного наблюдения Sampo.ru, опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Дорожное ЧП произошло, когда водитель одного из автомобилей попытался выехать на главную дорогу, не пропустив движущийся по ней транспорт.

После столкновения автомобили оказались на обочине.