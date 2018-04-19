ВИДЕО: Ночью автомобиль сбил пешехода на улице Чапаева

В Петрозаводске автомобиль сбил молодого человека, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу.

В объектив камеры наружного наблюдении попал момент ДТП, когда 15 апреля в 00.02 на улице Чапаева автомобиль совершил наезд на молодого человека, который бежал по пешеходному пешеходу.

В сводке ГИБДД ДТП на ул.Чапаева значится как неучетное: пешеходу не потребовалась медицинская помощь.