ВИДЕО: Около "Невского пассажа" в Петрозаводске столкнулись две иномарки

ДТП произошло 7 июля на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16.01 на перекрестке пр. Александра Невского и ул. Льва Толстого, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado при въезде с второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia Фабиа.



Пострадал водитель автомобиля Skoda Fabia. От госпитализации отказался.