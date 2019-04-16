ВИДЕО: Осужденный житель Карелии показал, как убивал дочь

В сюжете ГТРК "Карелии" зафиксированы кадры следственного эксперимента, на которых осужденный на 18 лет мужчина показывает метод убийства годовалой дочери.

Напомним, 15 апреля Верховный суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве малолетнего ребенка родным отцом на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

Суд приговорил подсудимого к 18 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

В кругу правоохранителей мужчина продемонстрировал, как убивал дочь. Кадры следственного эксперимента показали в сюжете ГТРК "Карелия".

Кирилл Кутилов, старший прокурор отдела по обеспечению частия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры РК, рассказал:

"Гонцов фактически не признал своей вины в совершении преступления. Относительно убийства он лишь признал то, что действительно закрывал рот рукой".