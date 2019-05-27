ВИДЕО: Парфенчиков грозит уголовной ответственностью за некачественное жилье для переселенцев из "аварийки"

Глава Карелии Артур Парфенчиков хочет под страхом уголовной ответственности запретить подрядчикам строить некачественное жилье для расселения людей из аварийного фонда.

"Практически каждую поездку в Суоярви посещаю дом по ул.Ленина, 10, построенный для переселения из аварийного жилья еще в 2016 году, - написал у себя на странице в соцсети возмущенный Парфенчиков, - и до сих пор нарушения и недоделки не устранены, люди обоснованно возмущаются. Дал поручение направить материалы в следственные органы, чтобы под страхом уголовной ответственности исполнители не имели возможности строить с таким "качеством" в принципе. Тем более что в Суоярви у нас запланировано до 2025 года расселить 115 аварийных домов – это 2088 человек! В целом Суоярвским районом заявлена к расселению самая большая площадь - 25% от всей программы по Карелии".