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Новости. Общество
11:20, 27 Мая 2019

ВИДЕО: Парфенчиков грозит уголовной ответственностью за некачественное жилье для переселенцев из "аварийки"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков хочет под страхом уголовной ответственности запретить подрядчикам строить некачественное жилье для расселения людей из аварийного фонда.

"Практически каждую поездку в Суоярви посещаю дом по ул.Ленина, 10, построенный для переселения из аварийного жилья еще в 2016 году, - написал у себя на странице в соцсети возмущенный Парфенчиков, - и до сих пор нарушения и недоделки не устранены, люди обоснованно возмущаются. Дал поручение направить материалы в следственные органы, чтобы под страхом уголовной ответственности исполнители не имели возможности строить с таким "качеством" в принципе. Тем более что в Суоярви у нас запланировано до 2025 года расселить 115 аварийных домов – это 2088 человек! В целом Суоярвским районом заявлена к расселению самая большая площадь - 25% от всей программы по Карелии".

 

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Комментарии

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бюджет
2019-05-27 12:15:14
А кому грозит уголовная ответственность за НЕ исполнение решения Суда по сносу Невского пассажа? Интересно же!
Мизантроп
2019-05-27 11:50:21
26 мая 2019г Глава Ширинского района республики Хакасия Сергей Зайцев напал на съемочную группу «России 24» во время съемок программы «Вести. Дежурная часть». Журналисты снимали сюжет о состоянии жилья, которое регион предоставил пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году. Люди пожаловались на плохое состояние домов: в зданиях протекает крыша, проваливаются полы и плохо работает канализация.
Хе-хе-хе.... Вы только вдумайтесь, кровавые коммуняки строили временное жилье (времянки, Карл!), которые простояли 60 лет. Пришел пресловутый частник и решил переплюнуть - сразу строит аварийное жилье. Тут цитата Лаврова.
zanoza
2019-05-27 11:36:51
Нужно не доводить до такой ситуации, когда для переселенцев строят дома с многочисленными серьёзными строительными дефектами. Должен быть организован контроль за качеством строительства таких домов на всех этапах строительства, особенно при проведении скрытых работ. А у нас чиновники из Минстроя боятся лишний раз задницу от кресла оторвать и всё подписывают сидя в своих кабинетах. Вот кого нужно привлекать к уголовной ответственности! Да и с выбором подрядчиков и проведением аукционов тоже надо ситуацию менять в корне. При проведении аукционов не учитывается самое главное-опыт работ в строительстве, профессионализм подрядной организации, наличие необходимого оборудования и спец. техники, наличие рабочих кадров и т.п. Все аукционы формальные, кто за меньшую стоимость соглашается строить, тот и выигрывает аукцион.
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