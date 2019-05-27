ВИДЕО: Парфенчиков грозит уголовной ответственностью за некачественное жилье для переселенцев из "аварийки"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков хочет под страхом уголовной ответственности запретить подрядчикам строить некачественное жилье для расселения людей из аварийного фонда.
"Практически каждую поездку в Суоярви посещаю дом по ул.Ленина, 10, построенный для переселения из аварийного жилья еще в 2016 году, - написал у себя на странице в соцсети возмущенный Парфенчиков, - и до сих пор нарушения и недоделки не устранены, люди обоснованно возмущаются. Дал поручение направить материалы в следственные органы, чтобы под страхом уголовной ответственности исполнители не имели возможности строить с таким "качеством" в принципе. Тем более что в Суоярви у нас запланировано до 2025 года расселить 115 аварийных домов – это 2088 человек! В целом Суоярвским районом заявлена к расселению самая большая площадь - 25% от всей программы по Карелии".
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