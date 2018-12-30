ВИДЕО: Парфенчиков на коньках, а Воронов на брусьях - руководители Карелии записали необычное новогоднее поздравление

Руководители республики записали необычное новогоднее поздравление.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, члены правительства и министры записали новогоднее поздравление в стихах и в такой необычной форме отчитались о работе в уходящем году.

При этом Артур Парфенчиков встал на коньки, Александр Воронов повисел на брусьях, а Владимир Лабинов записал свой кусочек в окружении коров.

"Могут даже и у вас сбыться все желания, нужно только, говорят, приложить старания", - так заканчивается ролик.