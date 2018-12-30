10:00, 30 Декабря 2018
ВИДЕО: Парфенчиков на коньках, а Воронов на брусьях - руководители Карелии записали необычное новогоднее поздравление
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Руководители республики записали необычное новогоднее поздравление.
Глава Карелии Артур Парфенчиков, члены правительства и министры записали новогоднее поздравление в стихах и в такой необычной форме отчитались о работе в уходящем году.
При этом Артур Парфенчиков встал на коньки, Александр Воронов повисел на брусьях, а Владимир Лабинов записал свой кусочек в окружении коров.
"Могут даже и у вас сбыться все желания, нужно только, говорят, приложить старания", - так заканчивается ролик.
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