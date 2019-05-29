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Новости. Общество
13:53, 29 Мая 2019
фото: пресс-служба правительства РК

ВИДЕО: Парфенчиков получил "денежного кота" от вдовы ветерана ВОВ после помощи с покупкой квартиры

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Глава Карелии Артур Парфенчиков передал плюшевого кота, изготовленного вдовой ветерана ВОВ после получения квартиры в Петрозаводске.

Игрушку Парфенчиков в среду на заседании правительства Карелии передал министру финансов Карелии Елене Антошиной.

"Немножко давайте улыбнемся, еще весна. Я должен выполнить почетную миссию. Я был в гостях у жительницы Петрозаводска Людмилы Петровны Афанасенко. Мы ей помогли как вдове ветерана войны приобрести квартиру. Она у нас мастерица. Она просила передать вот такой сувенир, оберег… Я на знаю, какую роль сыграет в вашей работе талисман, этот денежный кот. Людмила Петровна надеется, что у вас с его помощью дела будут еще лучше", - сказал Парфенчиков.


Фото: пресс-служба правительства РК

Трехкомнатная квартира в Петрозаводске была приобретена в апреле этого года в рамках реализации указа № 714 по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Накануне празднования Дня Победы Парфенчиков поздравил с новосельем Людмилу Петровну Афанасенко - вдову умершего инвалида Великой Отечественной войны Василия Ивановича Афанасенко.

Людмила Петровна – жительница поселка Пенинга, Муезерского района - в 2019 году получила свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты на сумму 1 445 220 рублей, и в апреле, добавив личные сбережения, приобрела трехкомнатную квартиру в доме по улице Судостроительной в Петрозаводске.

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