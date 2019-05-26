ВИДЕО: Парфенчиков продегустировал еду на Фестивале охотничьих традиций

Глава Карелии Артур Парфенчиков попробовал блюда, представленные на Фестивале охотничьих традиций, и рассказал о впечатлениях на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков разместил на личной странице в соцсети ролик, на котором запечатлен процесс дегустации им одного из блюд, представленных на Фестивале охотничьих традиций.

"Вкусно?", - спрашивает губернатора голос за кадром. "Да!", - отвечает Парфенчиков.

"На фестивальном конкурсе поваров лучших определить просто невозможно. Всё очень вкусно! И вообще, на Фестивале охотничьих традиций всё было здорово!", - написал Артур Парфенчиков.

Фестиваль охотничьих традиций проходил 25 мая в Чалне. В программе праздника были заявлены конкурс поваров с дегустацией охотничьей похлебки, конкурсы охотничьих трофеев и собак охотничьих пород, а также ряд мероприятий для детей.