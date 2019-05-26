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Новости. Общество
09:00, 26 Мая 2019
фото: Кадр из видео/ ВК/ Артур Парфенчиков

ВИДЕО: Парфенчиков продегустировал еду на Фестивале охотничьих традиций

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Глава Карелии Артур Парфенчиков попробовал блюда, представленные на Фестивале охотничьих традиций, и рассказал о впечатлениях на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков разместил на личной странице в соцсети ролик, на котором запечатлен процесс дегустации им одного из блюд, представленных на Фестивале охотничьих традиций.

"Вкусно?", - спрашивает губернатора голос за кадром. "Да!", - отвечает Парфенчиков.

"На фестивальном конкурсе поваров лучших определить просто невозможно. Всё очень вкусно! И вообще, на Фестивале охотничьих традиций всё было здорово!", - написал Артур Парфенчиков.

Фестиваль охотничьих традиций проходил 25 мая в Чалне. В программе праздника были заявлены конкурс поваров с дегустацией охотничьей похлебки, конкурсы охотничьих трофеев и собак охотничьих пород, а также ряд мероприятий для детей. 

 

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Комментарии

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однозначно
2019-05-26 10:54:26
Похлебка из оленей, на которых хотели туристов из аэропорта возить.
Lana
2019-05-26 10:48:37
Неплохо отдыхает, вкусно!
карел
2019-05-26 09:38:39
он веселиться и отдыхать умеет )) с другим у него плоховато
Сергей Вишняков
2019-05-26 09:20:03
он только это и умеет)) проблемы Карелий он не решить
Гость
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