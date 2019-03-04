ВИДЕО: Пенсионеры перевернулись на трассе в Карелии

В Прионежском районе 70-летний водитель наехал на сугроб и перевернулся на крышу, пострадала пассажирка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 3 марта, 14.20 в Прионежском районе на 10 км автодороги "Заозерье – Пиньгуба" 70-летний водитель автомобиля Renault Duster при выборе скорости не учел дорожные и погодные условия, совершил наезд на снежный бруствер, с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП травмы получила 65-летняя пассажирка Renault, ей назначено амбулаторное лечение.

Момент ДТП попал на видеорегистратор очевидца.