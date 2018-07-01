ВИДЕО: Пешехода сбили на "зебре" в Петрозаводске

ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло на Лесном проспекте.

Авария, по данным сайта "ДТП Петрозаводска", произошла 30 июня в 22.19. Легковушка не пропустила человека, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП травмирован пешеход.