ВИДЕО: Петрозаводчанин, подозреваем в краже денег, попал в объектив камеры наблюдения

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, возможно, причастного к краже денежных средств, сообщили в МВД Карелии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении или личности данного гражданина, попавшего в объектив камер видеонаблюдения, просят сообщать по телефону: 8-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.