ВИДЕО: Пикап Mitsubishi сбил ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске

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Авария, после которой госпитализировали ребенка, произошла у президентского кадетского училища.
Как пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария с участием пешехода и пикапа Mitsubishi L200 произошла 2 февраля в 19.42 на Комсомольском проспекте, у дома №11, на нерегулируемом пешеходном переходе.
По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, в результате ДТП несовершеннолетний пешеход, 2003 года рождения, получил травмы, госпитализирован в ДРБ.
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