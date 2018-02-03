Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:49, 03 Февраля 2018

ВИДЕО: Пикап Mitsubishi сбил ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске

По теме

Жители Петрозаводска пострадали в ДТП в Ленобласти
03.02.18 15:41
В ДТП на трассе "Кола" в Карелии пять человек получили травмы
03.02.18 10:40
Мужчина, пострадавший в ДТП под Петрозаводском, скончался в больнице
03.02.18 10:28
Все новости
Загрузка...

Авария, после которой госпитализировали ребенка, произошла у президентского кадетского училища.

Как пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария с участием пешехода и пикапа Mitsubishi L200 произошла 2 февраля в 19.42 на Комсомольском проспекте, у дома №11, на нерегулируемом пешеходном переходе.

По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, в результате ДТП несовершеннолетний пешеход, 2003 года рождения, получил травмы, госпитализирован в ДРБ.

По теме

Жители Петрозаводска пострадали в ДТП в Ленобласти
03.02.18 15:41
В ДТП на трассе "Кола" в Карелии пять человек получили травмы
03.02.18 10:40
Мужчина, пострадавший в ДТП под Петрозаводском, скончался в больнице
03.02.18 10:28
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Светлана Гончарова-Романова
2018-02-03 16:56:11
Девочка бежала по переходу, (хотела успеть на троллейбус, скорее всего) что недопустимо !!! Заметьте, впереди тоже бежит человек на тот же троллейбус, но ему повезло! Водитель не успел среагировать...это же и понятно! Недаром запрещено ехать по пешеходнику на велосипедах и бежать!!!!! Темюолее зимой, когда скользко, люди совсем без башки...
petronik
2018-02-03 12:04:14
Это уже ни в какие ворота. Господа ГАИшники, ежедневно в нашем махоньком городишке совершаются наезды на пешеходов, переходящих улицы по пешеходным переходам. Дошло до того, что вчера, согласно заметке в Столице, женщина, наехавшая таким образом на девочку, еще и обругала ее. Т.е., водители не до конца понимают меру своей ответственности в таких случаях.А ведь это происходит потому, что ГАИ недорабатывает в этом вопросе.
кир
2018-02-03 16:31:36
petronik, дикари они. Это не их век. Семнадцатый - самое то.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2018, 16:26
Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу
31.01.2018, 19:40
Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода
29.01.2018, 16:56
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
31.01.2018, 16:59
В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав
31.01.2018, 20:20
ФОТО: СМИ показали, как выглядит спальня Пугачевой и кабинет Галкина
28.01.2018, 11:19
ФОТО: Стали известны подробности страшного пожара в Петрозаводске - спасли 36 человек, трое оказались в больнице

Аналитика

01.02.2018 09:59
Обществоведение
Взятка или арендная плата? 1
Суд над Нелидовым близится к развязке.
Два ключа: как проходили президентские выборы в Финляндии 5
01.02.2018 09:09
"Просто подогнали под приговор" 2
29.01.2018 16:21
Водоканал – это серьезно
29.01.2018 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
29.01.2018 09:18
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2018 10:10
Личное мнение
Как не ошибиться с выбором автошколы
Что для вас будет определяющим при выборе автошколы? Логично, что вы ожидаете от нее высокого качества преподавания, адекватной цены, серьезной материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, добросовестных инструкторов.
"Немножко зарвавшийся идеалист" 5
01.02.2018 17:24
"Раньше девушки на улице подходили знакомиться, а теперь письма пишут" 2
01.02.2018 15:12
Семь признаков сайта плохой автошколы
01.02.2018 10:34
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы лидер профсоюзов Илья Косенков, обсуждают повышение МРОТ
31.01.2018 16:38
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»