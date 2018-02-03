ВИДЕО: Пикап Mitsubishi сбил ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске

Авария, после которой госпитализировали ребенка, произошла у президентского кадетского училища.

Как пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария с участием пешехода и пикапа Mitsubishi L200 произошла 2 февраля в 19.42 на Комсомольском проспекте, у дома №11, на нерегулируемом пешеходном переходе.

По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, в результате ДТП несовершеннолетний пешеход, 2003 года рождения, получил травмы, госпитализирован в ДРБ.