ВИДЕО: Прогуливающиеся по пляжу пингвины показали людям, что такое романтика

В Интернете набирает популярность ролик с двумя пингвинами, которые прогуливались по пляжу, держась за крылья.

Как отмечает Пятый канал, этим летом американский натуралист снимал редких африканских пингвинов, которые живут только на побережье ЮАР. Одно из крупнейших гнездовий находится в 30 км от туристической мекки — Кейптауна. Здесь он повстречал неразлучную парочку, которая гуляла по пляжу с важным видом. Что отличало их от остальных сородичей, так это особая манера держаться друг за друга, как это делают влюбленные люди.

Столь необычное поведение вызвало приступы умиления у многомиллионной аудитории Twitter. Некоторые даже сочли, что эта парочка смотрится лучше многих знаменитостей.

Канал отмечает, что пингвины создают пары на всю жизнь. Каждый год они возвращаются в одно и то же место, чтобы построить гнездо и вывести птенцов.

Видео: Twitter @FreakingDani, dailymail.co.uk