ВИДЕО: Пьяный водитель устроил гонки от сотрудников ГИБДД в центре Петрозаводска

Погоня сотрудников ГИБДД Петрозаводска за пьяным водителем попала в объектив камеры наружного наблюдения.

Как сообщил в ГИБДД Петрозаводска, ночью 9 апреля на проспекте Ленина внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль "ВАЗ". На требование сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение. На перекрестке пр. Ленина-ул. Дзержинского водитель в нарушение правил дорожного движения повернул направо на ул. Дзержинского, где и был блокирован сотрудниками ГИБДД.

При общении с водителем автоинспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения. Водитель был отстранен то управления транспортным средством.

Проведенное освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. В отношения 22-летнего водителя вынесены постановления об административных правонарушениях: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за имеющиеся неоплаченные штрафы, за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Автомобиль перемещен на штрафстоянку.

Как выяснилось, ранее за отсутствие полиса ОСАГО водителю было выдано требование об устранении обстоятельств, послуживших совершению административного правонарушения, которое он не исполнил. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции составлен административный материал. Водитель был задержан до суда и помещен в камеру для административно задержанных.