ВИДЕО: По дороге в Пески внедорожник столкнул "четверку" на обочину

В Петрозаводске ДТП по дороге в Пески попало в объектив авторегистратора очевидца.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидц разместил видео, на котором запечатлено, как 11 марта на дороге в сторону Соломенного произошло ДТП с участием внедорожника и легкового автомобиля "ВАЗ-2104".

Внедорожник выехал на полосу встречного движения, где его развернуло и отбросило на легковой автомобиль, который от удара вылетел на обочину.