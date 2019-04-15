ВИДЕО: Подросток чудом увернулся от автомобиля, мчавшегося на "красный" по улице Чапаева

В Петрозаводске автомобиль, ехавший на запрещающий сигнал светофора, чуть не сбил пешехода на "зебре".

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как на улице Чапаева, на пешеходном переходе у Автовокзала, несколько автомобилей проехали на запрещающий сигнал светофора.

Один из нарушителей чудом не совершил наезд на пешехода, который вышел на дорогу на разрешающий сигнал светофора.