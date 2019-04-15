10:52, 15 Апреля 2019
ВИДЕО: Подросток чудом увернулся от автомобиля, мчавшегося на "красный" по улице Чапаева
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В Петрозаводске автомобиль, ехавший на запрещающий сигнал светофора, чуть не сбил пешехода на "зебре".
Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как на улице Чапаева, на пешеходном переходе у Автовокзала, несколько автомобилей проехали на запрещающий сигнал светофора.
Один из нарушителей чудом не совершил наезд на пешехода, который вышел на дорогу на разрешающий сигнал светофора.
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