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Новости. Происшествия
12:36, 17 Апреля 2019

ВИДЕО: Появились кадры ДТП в Карелии, в котором пострадал ребенок

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В Кондопожском районе 24-летняя девушка сбила 9-летнего велосипедиста, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в минувший вторник, 16 апреля, в 18.10 девушка, управляя автомобилем Ford Focus, совершила наезд на 9-летнего велосипедиста. Ребенок получил травмы. 

На сайте "ДТП ПТЗ" было опубликовано видео с места происшествия. 

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Комментарии

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Горожанин
2019-04-17 13:59:52
А когда научат взрослых водителей снижать скорость перед пешеходным переходом?!
Владимир
2019-04-17 13:43:49
Когда уже родители научат детей пересекать проезжую часть??? Почему я сам - автомобилист, заставляю детей выйти с велосипеда( самоката), дождаться, пока машина не начнет останавливаться, а потом уже ИДТИ!!! - не бежать, ни ехать!
zanoza
2019-04-17 13:59:27
Владимир, а когда автомобилисты научатся пропускать пешеходов на пешеходном перекрёстке?
Fit G
2019-04-17 15:10:35
zanoza, где вы видите пешехода? Я вижу ребенка двигающимся на велосипеде (транспортное средство А) и водителя автомобиля (транспортное средство Б) то есть ДТП двух транспортных средств в границах пешеходного перехода. Возвращаясь к пропуску пешеходов, это ошибка, когда убрали из ПДД текст, что пешеход должен убедиться в том, что ему уступают дорогу, и вдобавок - транспортное средство остановить мгновенно не возможно, здесь необходимо взаимоуважение двух сторон. Часто любители правды, заявляют - я имею право, конечно имеешь, лишь бы оно не имело тебя :) здоровье право не вернёт.
zanoza
2019-04-17 15:24:23
Fit G, а я вижу что мчится это транспортное средство Б как будто и нет пешеходного перехода, а должно было притормозить! Не прав и велосипедист , но даже если бы этот ребёнок переходил дорогу спешившись, то эта мамзель за рулём его бы легко сбила.
Владимир
2019-04-17 14:59:00
zanoza, если бы не пропускал, не писал бы. Когда находишься за рулем и кто-то выбегает или выезжает - ты просто не успеваешь остановиться, а перед каждым ПП останавливаться - бред. Читайте ПДД...пешеход ДОЛЖЕН убедиться в БЕЗОПАСНОСТИ перехода. "Я то сяду и выйду, а ты ляжешь, и не встанешь..." Почему я должен соблюдать ПДД, а пешеходы НЕТ?
zanoza
2019-04-17 15:17:44
Владимир, ну выйдешь ты после отсидки и что совесть не будет мучать? С этим придётся жить! Так уж лучше всем быть на дорогах внимательными и взаимно уважающими друг-друга и водителю, и пешеходу. И если каждый водитель перед пешеходным переходом возьмёт за правило притормаживать, от этого только всем лучше будет.
кир
2019-04-17 12:49:59
Война всех выровняет.
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