ВИДЕО: Появились кадры ДТП в Карелии, в котором пострадал ребенок

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В Кондопожском районе 24-летняя девушка сбила 9-летнего велосипедиста, сообщили в ГИБДД Карелии.
Напомним, в минувший вторник, 16 апреля, в 18.10 девушка, управляя автомобилем Ford Focus, совершила наезд на 9-летнего велосипедиста. Ребенок получил травмы.
На сайте "ДТП ПТЗ" было опубликовано видео с места происшествия.
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