ВИДЕО: Полиция Петрозаводска ищет женщину, возможно, причастную к краже

Разыскиваемая подозревается в краже кошелька, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность женщины, возможно, причастной к краже кошелька у пожилой петрозаводчанки.

Преступление было совершено 7 декабря в дневное время в продуктовом магазине на проспекте А.Невского.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении или личности женщины, попавшей в объектив камер видеонаблюдения, просят сообщать по телефонам: 8(981)40-55-996, 8(911)406-52-01, 8(911)663-93-38.

Конфиденциальность гарантируется.