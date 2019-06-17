ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчин, подозреваемых в краже сыра

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Мужчины украли из магазина более десяти упаковок сыра, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности двух молодых людей, запечатленных камерой видеонаблюдения.
Неизвестные подозреваются в хищении продуктов питания - более десяти упаковок сыра.
Всех, кто располагает информацией о личностях подозреваемых и их местонахождении, полиция просит сообщить по телефону: 8911-406-79-08.
Конфиденциальность гарантируется.
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