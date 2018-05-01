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Новости. Происшествия
12:50, 01 Мая 2018

ВИДЕО: Посмотрите, как сотрудники ДПС загнали пьяную петрозаводчанку на иномарке в ловушку

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Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как 18-летняя пьяная петрозаводчанка без прав, уходя от погони ДПС, пробила забор университета.

Как ранее сообщали очевидцы, в ночь с 30 апреля на 1 мая на проспекте Ленина нарушители на Daewoo Nexia уходили от погони трех нарядов ДПС в Петрозаводске и, не справившись с управлением, снесли дорожное ограждение и врезались в забор петрозаводского университета.

В ГИБДД Карелии сообщили, что ДТП совершила 18-летняя девушка, не имеющая водительских прав, у которой на месте происшествия сотрудниками ДПС было зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

Пьяную виновницу ДТП задержали до вынесения решения суда.
"Сейчас 18-летняя нарушительница находится в отделе полиции в камере предварительного заключения и ждет решения суда", - сообщил в ГИБДД республики.

За данное нарушение суд может определить административное наказание в виде ареста на 15 суток либо наложить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Фото здесь

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Комментарии

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Беня
2018-05-01 15:00:30
Ну вот и славненько. Теперь и феминистки отметились. Я у же было начал переживать за права женщин :)
sherhan2
2018-05-01 13:43:05
Видеокамеры наблюдения-это конечно хорошо.Но в былые 90-ые физическое воздействие на алкашей за рулём имело гораздо больший эффект.Что им этот штраф или 15 суток? А вот когда глаза сможет открыть только на третий день-тогда голова лучше работать начинает.
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