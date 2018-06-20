ВИДЕО: Прохожие не заметили голую женщину в Голливуде

Сестры-близнецы Ханна и Леа Стейси провели социальный эксперимент на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе.

Одна из девушек разделась до трусов, и художники нарисовали на ее теле фейковые голубые джинсы и черный топ. Точно такую же одежду, только настоящую, надела ее сестра. В таком виде 25-летние Стейси вышли на улицу, чтобы выяснить, заметят ли прохожие наготу Ханны, и запечатлели происходящее на видео, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Сестры подходили к незнакомцам со словами: "Мы близнецы, но одно отличие все-таки есть". К удивлению Леи и Ханны, практически никто не увидел разницы между боди-артом и настоящей одеждой.

"Я вижу отличие, — сказал один мужчина, — твои джинсы светлее, чем ее". Нарисованные джинсы Ханны, действительно, были более светлого голубого оттенка, чем реальные штаны сестры.

"У тебя бедра чуть шире, чем у нее, ты более пухленькая", — заметил другой.

Многие были шокированы, когда Стейси предлагали им прикоснуться к ноге Ханны.

Однако в конце ролика один из прохожих догадался, что одна из девушек голая. "На ней же ничего нет", — сказал он.