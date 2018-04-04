ВИДЕО: Простой способ вдеть нитку в иголку, многие о нем даже не догадывались

В этот неловкий момент вы осознаете, что делали это неправильно всю свою жизнь

That awkward moment you realize you did it wrong your whole life. pic.twitter.com/oi8vKbMyvY — John Bick (@JohnBick4) 2 апреля 2018 г.

"В этот неловкий момент вы осознаёте, что делали это неправильно всю свою жизнь" , - отмечает пользователь Твиттера Джон Бик. Он обратил внимание на видео YouTube-канала 5-Minute Crafts, в котором показан "лёгкий способ вдеть нитку в иголку". На кадрах девушка кладёт нитку на ладонь, после чего начинает тереть её иголкой.

Несколько пользователей опубликовали похожие видео с проверкой метода, отмечает tjournal.ru. Один из них назвал способ "китайским", а россиянка Тамара Поблагуева подчеркнула, что лайфхак одинаково хорошо работает с иголками как с узким, так и с широким ушком.