ВИДЕО: Ребенок, в которого вселился бес

Маленький негодяй бегает по салону самолета и орет без перерыва.

Художник из Нью-Йорка Шейн Таунли летел из Германии домой и на протяжении всех восьми часов был вынужден терпеть крики "демонического ребенка", рассказывает Лайф. Мужчина даже записал на видео, как мальчик залезает на спинки сидений и орет во весь голос. По словам Шейна, это началось еще до взлета лайнера и продолжалось на протяжении всего полета, сообщает Daily Mail.

Мама мальчика, имя которой не разглашается, пыталась его успокоить и попросила стюардессу включить Wi-Fi, чтобы ребенок мог поиграть в свой IPad. В какой-то момент он встал на сиденье и начал стучать по потолку самолета, на что его мама сказала: "Успокойся, милый". На видео видно, как многие пассажиры закрывают уши, пытаясь спастись от криков.

Таунли загрузил ролик на YouTube с заголовком: "Демонический ребенок кричит и бегает в течение 8-часового полета". В описании к видео он пожаловался на мать, которая практически не предприняла никаких действий, чтобы успокоить сына.

Художник рассказал, что не подал жалобу по этому случаю в Lufthansa, но он уверен, что кто-то из пассажиров точно сделал это. Впрочем, представители авиакомпании не стали комментировать ситуацию из-за врачебной тайны. По одной из версии, мальчик страдал от поведенческих проблем, но мама никого об этом не предупредила.