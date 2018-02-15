Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:40, 15 Февраля 2018

ВИДЕО: Ребенок, в которого вселился бес

По теме

Геологи обнаружили супервулкан, который может убить сто миллионов человек
15.02.18 21:05
Минздрав России продолжает бороться с алкоголизацией населения
15.02.18 20:40
ФОТО: Шок – как выглядели канадские проститутки 80 лет назад
15.02.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Маленький негодяй бегает по салону самолета и орет без перерыва.

Художник из Нью-Йорка Шейн Таунли летел из Германии домой и на протяжении всех восьми часов был вынужден терпеть крики "демонического ребенка", рассказывает Лайф. Мужчина даже записал на видео, как мальчик залезает на спинки сидений и орет во весь голос. По словам Шейна, это началось еще до взлета лайнера и продолжалось на протяжении всего полета, сообщает Daily Mail.

Мама мальчика, имя которой не разглашается, пыталась его успокоить и попросила стюардессу включить Wi-Fi, чтобы ребенок мог поиграть в свой IPad. В какой-то момент он встал на сиденье и начал стучать по потолку самолета, на что его мама сказала: "Успокойся, милый". На видео видно, как многие пассажиры закрывают уши, пытаясь спастись от криков.

Таунли загрузил ролик на YouTube с заголовком: "Демонический ребенок кричит и бегает в течение 8-часового полета". В описании к видео он пожаловался на мать, которая практически не предприняла никаких действий, чтобы успокоить сына.

Художник рассказал, что не подал жалобу по этому случаю в Lufthansa, но он уверен, что кто-то из пассажиров точно сделал это. Впрочем, представители авиакомпании не стали комментировать ситуацию из-за врачебной тайны. По одной из версии, мальчик страдал от поведенческих проблем, но мама никого об этом не предупредила.

По теме

Геологи обнаружили супервулкан, который может убить сто миллионов человек
15.02.18 21:05
Минздрав России продолжает бороться с алкоголизацией населения
15.02.18 20:40
ФОТО: Шок – как выглядели канадские проститутки 80 лет назад
15.02.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
12.02.2018, 16:58
Предприниматели Имановы задержаны в Петрозаводске
08.02.2018, 08:20
"Где мой ребенок?!"
09.02.2018, 11:44
В Петрозаводске с 12 февраля большинство маршруток начнут ходить по-новому
09.02.2018, 10:34
Spar в "Макси" оштрафовали на 300 тысяч рублей после жалобы Косенкова
13.02.2018, 10:28
В общежитии Петрозаводска произошло убийство

Аналитика

12.02.2018 14:47
Политкухня
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 1
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 2
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2018 12:21
Личное мнение
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 3
В День защитника отечества, 23 февраля, исполняется 15 лет одному из самых популярных спортивных клубов Петрозаводска "Фонтаны" им. Василия Сайкова.
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения?
12.02.2018 13:32
Красота "под ключ" 3
12.02.2018 10:37
Это очень грустно, господа 3
09.02.2018 13:12
архив чтиво

Медиа

На набережной Петрозаводска началось создание скульптур
Сегодня 16:56
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»