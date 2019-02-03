ВИДЕО: Регистратор автомобилиста снял групповое ДТП в Петрозаводске

В Интернете опубликовано видео очевидца, чей регистратор заснял аварию на Комсомольском проспекте.

Днем второго февраля в Петрозаводске произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Кроссоверы Audi и Volkswagen Touareg устроили гонку на Комсомольском проспекте. В итоге один из кроссоверов занесло, после чего он врезался в автомобиль Mitsubishi Lancer, совершавший поворот и находившийся в разрыве разделительной полосы. Затем произошло столкновение со вторым кроссовером. Машины разбросало по обочинам.

Очевидец происшествия выложил в Сеть запись, сделанную видеорегистратором автомобиля, двигавшегося следом за участниками аварии. Видео опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии" в соцсети "Вконтакте".