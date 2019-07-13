ВИДЕО: Регистратор автомобилиста снял момент ДТП в Петрозаводске

В районе Октябрьского проспекта произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Авария произошла в пятницу, 12 июля, в 14-37 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

Читатель паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" выложил в Сеть видео с камер наблюдения и запись регистратора.

В момент аварии оба автомобиля двигались во встречном направлении по Октябрьскому проспекту. ДТП произошло, когда один из автомобилистов начал совершать поворот на улицу Мелентьевой, а второй продолжал движение в прямом направлении. Машины столкнулись на перекрестке.