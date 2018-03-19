ВИДЕО: Самая современная школа

Хотите увидеть самую новую, современную, комфортную школу в нашей республике? Она построена в поселке Ледмозеро Муезерского района.

Компания "КСМ" (к слову, крупнейшая строительная компания республики, отмечающая в этом году свой 55-летний юбилей) возвела ее за неполные 9 месяцев при плановом сроке строительства – 12 месяцев.

Впрочем, строить в рекордно сжатые сроки для специалистов "КСМ" - дело привычное. Вспомните хотя бы Гоголевский путепровод, построенный всего за год при плановом сроке строительства, – полтора года! Но сейчас не о нем.

Итак, смотрите: школа на 330 учащихся в поселке Ледмозеро. Красиво, стильно, масштабно!

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