Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:19, 10 Марта 2018

ВИДЕО: Сегодня в Петрозаводске пройдет музыкально-поэтический квартирник

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
10.03.18 20:00
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
10.03.18 16:33
В Карелии иностранных студентов отправили на родину из-за наркотиков
10.03.18 15:55
Все новости
Загрузка...

Хорошая музыка и стихи для всех, кто успел записаться.

Квартирник состоится сегодня 10 марта в 21.30 в арт-пространстве Agriculture_club. На данный момент запись на творческий вечер уже закрыта, но организаторы говорят, что если уж будет сильное желание послушать и поучаствовать обсуждении, то никого не прогонят, найдут местечко.

"В настоящее время по предварительной записи набирается чуть более 100 человек. Это много. Наше пространство небольшое, мы можем разместить не более 120 человек (и это ооочень плотная посадка). Но в тесноте да не в обиде, - сообщается в группе Agriculture_club, - на входе будет действовать система списка: вы приходите, называете фамилию и количество человек по записи, вас находят в списке, вы проходите на удобное место. Запись в обсуждениях дает вам возможность проходить первыми. Сперва пропускаем зарегистрировавшихся. Потом, если есть свободное место, остальных".

Напоминают, что пространство Agriculture_club - это не зрительный зал и не кафе, и обстановка на Квартирниках неформальная и свободная.
- Обязательно нужно приходить заранее. Запускают всех в зал с 21:20.

"И, конечно, даже если вы решили спонтанно прийти - приходите! Мы никого не выгоняем. Не факт, что получится сесть удобно, но шансы разместиться всегда есть. И такую программу даже стоя можно воспринимать. Просто будьте готовы к аншлагу. И обязательно приходите заранее, чтобы удобно разместиться", - успоколи администраторы группы.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
10.03.18 20:00
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
10.03.18 16:33
В Карелии иностранных студентов отправили на родину из-за наркотиков
10.03.18 15:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-10 16:38:18
У каждой бабы с пакетами свой Дом-2. Ну, за Фукса!
Мизантроп
2018-03-10 16:48:19
однозначно, Ну, за фриков!
однозначно
2018-03-10 11:50:38
Баба с пакетами успела записаться?
Мизантроп
2018-03-10 12:32:20
однозначно, Она сама всех записывает.
Доктор Лень
2018-03-10 15:31:10
однозначно, Мизантроп, +++1000!)))
Мизантроп
2018-03-10 16:05:53
Доктор Лень, Предлагаю выпить за Женщин, за наших Женщин! Не за тех женщин Запада, которые пьют, курят, изменяют своим мужьям, а за наших Женщин, которые, кроме всего этого, еще и работают!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.03.2018, 15:21
Одноклассники затравили девочку, ради которой поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
05.03.2018, 16:39
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня"
09.03.2018, 12:00
Стало известно, что на самом деле думают об ЭКОНОМЬ покупатели
04.03.2018, 16:14
Тело жителя Карелии обнаружили в автомобиле в центре Санкт-Петербурга

Аналитика

07.03.2018 10:40
Политкухня
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 1
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
"А вдруг метеорит прилетит?" 10
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 12
26.02.2018 13:16
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»