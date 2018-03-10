ВИДЕО: Сегодня в Петрозаводске пройдет музыкально-поэтический квартирник

Хорошая музыка и стихи для всех, кто успел записаться.

Квартирник состоится сегодня 10 марта в 21.30 в арт-пространстве Agriculture_club. На данный момент запись на творческий вечер уже закрыта, но организаторы говорят, что если уж будет сильное желание послушать и поучаствовать обсуждении, то никого не прогонят, найдут местечко.

"В настоящее время по предварительной записи набирается чуть более 100 человек. Это много. Наше пространство небольшое, мы можем разместить не более 120 человек (и это ооочень плотная посадка). Но в тесноте да не в обиде, - сообщается в группе Agriculture_club, - на входе будет действовать система списка: вы приходите, называете фамилию и количество человек по записи, вас находят в списке, вы проходите на удобное место. Запись в обсуждениях дает вам возможность проходить первыми. Сперва пропускаем зарегистрировавшихся. Потом, если есть свободное место, остальных".

Напоминают, что пространство Agriculture_club - это не зрительный зал и не кафе, и обстановка на Квартирниках неформальная и свободная.

- Обязательно нужно приходить заранее. Запускают всех в зал с 21:20.

"И, конечно, даже если вы решили спонтанно прийти - приходите! Мы никого не выгоняем. Не факт, что получится сесть удобно, но шансы разместиться всегда есть. И такую программу даже стоя можно воспринимать. Просто будьте готовы к аншлагу. И обязательно приходите заранее, чтобы удобно разместиться", - успоколи администраторы группы.