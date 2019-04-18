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Новости. Общество
14:11, 18 Апреля 2019

ВИДЕО: Семьям, где сразу рождается трое и более детей, предлагают помочь с покупкой квартир

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Выделять многодетным семьям субсидию на покупку жилья предложили премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик и спикер парламента Элиссан Шандалович.

Правительство Карелии и депутаты Заксобрания разработали законопроект. Согласно законопроекту, денежную помощь смогут получать нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи, где одновременно родилось трое и более детей.

"Рождение сразу трех детей – это большая радость для семьи, - сказал Элиссан Шандалович, - но в то же время большая и серьезная нагрузка, в том числе и финансовая. И с целью поддержания этих семей, надеюсь, будет принят законопроект, который поможет решить жилищные проблемы данной категории людей".

Сейчас в Карелии две такие семьи: одна в Петрозаводске, другая в Беломорске. Если законопроект одобрят, то семьи смогут получить в общей сложности 8,5 млн рублей из бюджета Карелии.

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