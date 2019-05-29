21:30, 29 Мая 2019
ВИДЕО: Сибиряк "Пельмень" отправил пощечиной в нокдаун известного в сети "Руки Базуки"
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Чемпион России по пощечинам Василий "Пельмень" Камоцкий провел поединок против Кирилла Терешина, известного под прозвищем "Руки Базуки".
Видео поединка опубликовано в Youtube-канале "Тор-12".
Право на первый удар получил Кирилл Терешин. Однако его пощечина не произвела на "Пельменя" никакого впечатления. А вот ответный удар 170-килограммового Камоцкого сразу отправил "Руки-Базуки" в нокдаун.
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