ВИДЕО: Сибиряк "Пельмень" отправил пощечиной в нокдаун известного в сети "Руки Базуки"

Чемпион России по пощечинам Василий "Пельмень" Камоцкий провел поединок против Кирилла Терешина, известного под прозвищем "Руки Базуки".

Видео поединка опубликовано в Youtube-канале "Тор-12".

Право на первый удар получил Кирилл Терешин. Однако его пощечина не произвела на "Пельменя" никакого впечатления. А вот ответный удар 170-килограммового Камоцкого сразу отправил "Руки-Базуки" в нокдаун.