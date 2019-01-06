ВИДЕО: Смотрите, как ловили пьяных водителей на выезде из Петрозаводска

В Петрозаводске 5 января прошел очередной рейд по выявлению любителей пьяной езды.

С начала года в Петрозаводске 11 водителей попались инспекторам ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом виде и один автомобилист задержан за пьяное вождение повторно, сообщается в репортаже ГТРК "Карелия".

Очередной рейд по выявлению пьяных водителей прошел на выезде из Петрозаводска на Лососинском шоссе 5 января.

Инспекторы останавливали все машины, проверяли документы, смотрели – не наблюдается ли у водителя сонливость, потеря внимания – первые признаки состояния опьянения.

Как отметил инспектор пропаганды ГИБДД Петрозаводска Борис Потрашкин, водителям надо помнить, что легкий алкоголь выводится из организма через 10 часов, а после крепких напитков необходимо более 20 часов для полного восстановления.

В результате проведенного рейда пьяных водителей зафиксировано не было, всего с начала года в Петрозаводске остановлено 11 автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения, а по всей Карелии – 18.