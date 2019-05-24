ВИДЕО: Сотрудники ГИБДД Карелии вытащили фуру, упавшую в кювет

В Пряже инспекторы ГИБДД помогли водителю из Ленобласти вытащить на дорогу фуру, на которой он съехал в кювет.

В минувший четверг, 23 мая, в 21.50 на 3 км автодороги "Кола" в Пряжинском районе водитель из Ленобласти, следуя из Мурманска в Санкт-Петербург, допустил съезд большегруза в кювет без последующего опрокидывания.

К месту происшествия, по информации ГИБДД, прибыли сотрудники Госавтоинспекции и предложили водителю помощь, от которой он отказался.

Утром следующего дня уже другой наряд ГИБДД Пряжинского района вновь предложил свою помощь попавшему в ДТП водителю фуры.



фото сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии"

По словам инспекторов, на этот раз водитель принял предложение и попросил помочь с транспортом, чтобы вытащить большегруз из кювета.

Требующаяся помощь была оказана, фуру вернули на дорогу.

Водитель поблагодарил инспекторов за помощь и отметил, что в нашем регионе работают неравнодушные стражи порядка.

Фото и видео с сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".