ВИДЕО: Сразу 5 машин попали в ДТП на севере Карелии на участке, где идет ремонт

Крупная авария произошла накануне на трассе "Кола" в Сегежском районе Карелии на участке, где идет ремонт.

Как минимум два человека пострадали в серьезной аварии, которая случилась накануне около 15 часов в Сегежском районе Карелии. Как сообщили на карельском телевидении, в ДТП попали сразу пять машин. Происшествие случилось на 714 км федеральной трассы "Кола", на участке дороги, где идет ремонт дорожного полотна и действует пропускная система.

По словам очевидцев, легковые автомобили остановились на красный сигнал светофора, их догнала двигавшаяся в попутном направлении фура. Свидетели ДТП предполагают, что водитель большегруза отвлекся или заснул за рулем.

Как сообщили в МЧС, для ликвидации последствий ДТП привлекались спасатели (4 человека и 1 единица техники).

В аварии пострадали два человека, они получили травмы спины и ног.