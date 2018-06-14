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Новости. Общество
19:40, 14 Июня 2018

ВИДЕО: Телеведущую уволили во время прямого эфира

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Причиной стало недовольство зрителей ее платьем.

Кувейтская телеведущая Амаль Аль-Авади была уволена во время прямой трансляции шоу, лицом которого она являлась, рассказывает "Лента". Как сообщает издание Metro, причиной стало недовольство зрителей ее нарядом.

Во время эфира Аль-Авади услышала, что редакторы приказали немедленно прекратить трансляцию. 29-летнюю девушку практически сразу отстранили от работы на канале. Позднее во время эфира в Snapchat ведущая пояснила, что не нарушала никаких правил, упоминаемых в контракте.

Оказалось, что поводом для увольнения стало возмущение зрителей платьем телезвезды. По их мнению, подобную одежду нельзя носить во время священного для мусульман месяца Рамадан. "Телеведущие должны быть скромными во время Рамадана", - писали они в своих Twitter-аккаунтах.

По слухам, основным инициатором увольнения Аль-Авади стало высокопоставленное государственное лицо. Официально канал эту версию не подтвердил.

Некоторые поклонники телеведущей попытались ее защитить, уверяя, что девушка вольна носить все, что хочет. На решение работодателя в отношении Аль-Авади дискуссия в сети никак не повлияла.

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