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Новости. Происшествия
09:16, 19 Ноября 2018

ВИДЕО: Тягач в Петрозаводске оборвал троллейбусные провода

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На Комсомольском проспекте тягач, перевозивший экскаватор, парализовал троллейбусное движение.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 18 ноября в 10.40 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с проспектом Александра Невского произошло ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом.

Седельный тягач, перевозивший на трале гусеничный экскаватор, двигался по Комсомольскому проспекту в сторону центра.

Стрела экскаватора задела и оборвала растяжки троллейбусной контактной сети.

Троллейбусная контактная сеть располагается на высоте 5,6 - 5,8 метров. По всей видимости, стрела экскаватора в транспортировочном положении оказалась слишком высоко поднята, высота стрелы по блоку не соответствовала габаритам проезда.

На месте происшествия работала аварийная бригада. В результате ДТП оказалось затруднено движение по Комсомольскому проспекту.

Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент.

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Комментарии

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deep
2018-11-19 10:48:10
Народ живет не по законам, а по понятиям. В ПДД все же прописано: длина, ширина, высота!
Гость
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