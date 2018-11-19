ВИДЕО: Тягач в Петрозаводске оборвал троллейбусные провода

На Комсомольском проспекте тягач, перевозивший экскаватор, парализовал троллейбусное движение.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 18 ноября в 10.40 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с проспектом Александра Невского произошло ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом.

Седельный тягач, перевозивший на трале гусеничный экскаватор, двигался по Комсомольскому проспекту в сторону центра.

Стрела экскаватора задела и оборвала растяжки троллейбусной контактной сети.

Троллейбусная контактная сеть располагается на высоте 5,6 - 5,8 метров. По всей видимости, стрела экскаватора в транспортировочном положении оказалась слишком высоко поднята, высота стрелы по блоку не соответствовала габаритам проезда.

На месте происшествия работала аварийная бригада. В результате ДТП оказалось затруднено движение по Комсомольскому проспекту.

Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент.