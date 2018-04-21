ВИДЕО: Три автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

ДТП с участием трех автомобилей произошло на перекрестке улиц Анохина и Гоголя.

Авария произошла в пятницу вечером в час пик. Не поделили дорогу рено, кроссовер и микроавтобус.

Из-за нелепого ДТП в течение часа движение на данном участке было затруднено, образовалась пробка.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".