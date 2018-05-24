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13:48, 24 Мая 2018

ВИДЕО: У браконьеров на Ладоге изъяли 400 метров сетей

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У браконьеров на Ладоге изъяли 400 метров сетей

Инспекторы изъяли у браконьеров на Ладожском озере 400 метров сетей. Нарушителями оказались жители Питкярантского района, которые успели выловить рыбы на 15 тысяч рублей.

Браконьерам грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

"Вылов рыбы сетями во время нереста запрещен, только одна удочка с одним крючком", - сообщается в репортаже "ГТРК "Карелия".

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