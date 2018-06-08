ВИДЕО: У Гоголевского моста автомобилист нарушил правила и устроил ДТП, в котором пострадал мотоциклист

Мотоциклист уронил "железного коня", чтобы избежать столкновения с автомобилем, водитель которого нарушил ПДД.

Как сообщает ЕДДС Петрозаводска, в минувший четверг 7 июня в 19.48 на перекрестке ул. Коммунальная - ул. Гоголя 46-летний водитель, управляя автомобилем Renault в нарушение требования дорожного знака, на нерегулируемом перекрестке при совершении левого поворота с ул. Гоголя на ул. Коммунальная, спровоцировал падение мотоцикла Yamaha, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель мотоцикла. Назначено амбулаторное лечение.