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Новости. Происшествия
09:30, 08 Июня 2018

ВИДЕО: У Гоголевского моста автомобилист нарушил правила и устроил ДТП, в котором пострадал мотоциклист

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Мотоциклист уронил "железного коня", чтобы избежать столкновения с автомобилем, водитель которого нарушил ПДД.

Как сообщает ЕДДС Петрозаводска, в минувший четверг 7 июня в 19.48 на перекрестке ул. Коммунальная - ул. Гоголя 46-летний водитель, управляя автомобилем Renault в нарушение требования дорожного знака, на нерегулируемом перекрестке при совершении левого поворота с ул. Гоголя на ул. Коммунальная, спровоцировал падение мотоцикла Yamaha, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель мотоцикла. Назначено амбулаторное лечение.

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Комментарии

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goo
2018-06-08 10:10:48
Водитель не уехал? Не местный что-ли?
rooty
2018-06-08 10:10:42
Когда там ни езжу, постоянно поворачивают налево, нарушая требования предписывающих знаков. Им же очень надо, подумаешь, какие-то знаки.
Горожанин
2018-06-08 09:47:48
Мотоциклисты ездить не умеют, переоценивают свои способности. Любая попытка притормозить приводит к героическому падению ...
Leopol'd
2018-06-08 10:05:04
Горожанин, это называется скользкая, мокрая дорога. И несоблюдение ПДД со стороны водителя авто. Столкновения не произошло как раз благодаря умениям мотоциклиста.
Судья
2018-06-08 09:35:18
"...совершил столкновение с мотоциклом Yamaha, двигавшимся во встречном направлении".
А разве было столкновение авто с мото?
Гость
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