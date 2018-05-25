ВИДЕО: Учителя из Сыктывкара сняли пародию на клип Киркорова

Директор школы № 18 в Сыктывкаре Ольга Мартакова поздравила выпускников, записав пародию на клип Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" и примерив на себя образ видеоблогера.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube, пишет life.

— Всем привет. Дратути. Эщкере. Не ждали? С вами вновь Оля Ко. Сорян, на моём канале уже год не выходили видосы. Не надо шкварить меня за это. Я объясню почему. За этот год я попыталась намайнить крипту, флексить под флоу Фараона, — рассказала директор в комментарии к видео.

В съёмках ролика также принимали участие учителя и сами школьники. В шестиминутном обзоре они представили пародии на музыкальные тренды последних лет российского сегмента YouTube.

Так, сотрудники школы и ученики, нарядившись в стиле рэперов и нарисовав тату, попытались повторить ролик Pen-Pineapple-Apple-Pen, клип Нейромонаха Феофана "Притоптать" и видео Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Завершился видеообзор традиционным поздравлением учителей для выпускников.

"Флексят они по-взрослому. Ну и на десерт у нас немного традиционного. Без спойлеров", — прокомментировала директор.

Отмечается, что учителя и администрация школы Сыктывкара не первый год снимают нетипичные видеопоздравления. Так, для выпускников 2017 года они сняли пародию на клип "Тает лёд" группы "Грибы".