ВИДЕО: В Беломорске власти так и не провели детский праздник, из-за которого запретили митинг

Власти Беломорска отказали в проведении митинга против пенсионной реформы, сославшись на детский праздник, которого не было.

Напомним, как сообщалось в официальном городском паблике, в Беломорске на так называемой Морошковой поляне 28 июля должен был состояться митинг против повышения пенсионного возраста. Однако администрация муниципального образования отказала организаторам в согласовании протестной акции, сославшись на то, что в этот день и час в указанном месте будет проводиться развлекательная программа для детей "Капризы лета".

В итоге митинг против пенсионной реформы не состоялся, но жители решить проверить, - будет ли детский праздник.



Житель Беломорска 28 июля в указанное время пришел на Морошковую поляну и убедился, что никакого мероприятия для детей там не проводится. Площадка оказалась пустой.

Когда активист позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу, а затем в полицию Беломорска, оказалось, что там впервые слышат о празднике для детей.