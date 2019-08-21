ВИДЕО: В Карелии более десяти водителей пойманы с поддельными удостоверениями

С начала года в Карелии выявлены полтора десятка водителей с поддельными удостоверениями и документами, сообщает республиканское МВД.

Так, на минувшей неделе инспектор ДПС Суоярвского района остановил ВАЗ-2115. Водитель, 26-летний мужчина, предъявил удостоверение на право управления транспортным средством. При проверке по информационным системам ГИБДД выяснилось, что удостоверение с данным номером было выдано женщине. Житель Суоярви не стал отрицать, что предъявленный им бланк фальсифицирован. Также он сообщил сведения о том, у которого приобрел псведодокумент, и признал факт незаконного управления транспортом.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Всего с начала года на дорогах республики были выявлены 12 человек, управлявших транспортными средствами по подложным водительским удостоверениям. Еще в одном случае житель Кемского района умышленно предъявил госавтоинспектору в регистрационно-экзаменационном отделении подложную медицинскую справку, а в другом – житель Петрозаводска – подложный страховой полис ОСАГО.