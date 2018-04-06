ВИДЕО: В Карелии иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

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ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля Рено (Renault Logan) произошло в Кондопоге.
Как сообщает "ДТП ПТЗ", авария зарегистрирована на пересечении улиц Максима Горького и Пролетарская. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке, когда пешеход пересекал проезжую часть улицы Пролетарская по нерегулируемому пешеходному переходу, а автомобиль совершал левый поворот с улицы Горького на Пролетарскую.
К счастью, обошлось без жертв.
Куда при этом смотрел водитель, непонятно.
Момент ДТП зафиксировала камера компании "Ситилинк".
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