ВИДЕО: В Карелии малоимущая семья с маленькими детьми живет в доме без тепла

В Петрозаводске произошел вопиющий случай. Малоимущая семья безуспешно пытается добиться от властей улучшения своих жилищных условий, об этом сообщается на сайте телеканала "Россия-1".

Как указывается в сюжете, дом 1950 года постройки в поселке Мелиоративный отказались признать аварийным. Местной жительнице Надежде Смирновой вместе с беременной дочерью и двумя внуками приходится буквально бороться за выживание в промерзшей насквозь квартире. В ответ на жалобы власти им выделили 10-метровую комнату на шесть человек.

"У нас очень холодно, 9 градусов, даже стены промерзают. По квартире ходим, не раздеваясь. В январе должен родиться еще один ребенок, его надо пеленать, купать. Куда его в такой холод везти? Мы сами не знаем, как спасаться. Мы уже сколько жаловались, в том числе и главе администрации Прионежского района Григорию Шемету. Одни отписки идут. Говорят, что денег на ремонт нет... Нам дали комнату 10 квадратных метров на шестерых человек, в январе должен родиться седьмой. Как мы в этом жилье будем жить? Они хоть бы подумали головой-то своей. Довели дом до аварийного состояния, а мы мучаемся тут. Как в таких условиях люди могут жить в XXI веке?! Сами-то они, поди, все в теплых квартирах живут. Что им о людях думать?" — возмущается Надежда Смирнова.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия Олег Ермолаев выезжал посмотреть условия проживания замерзающей семьи и убедился, что администрация местного самоуправления этим вопросом не занималась. "Они не знают состояния своего жилого фонда", — заключил министр.

В целом ситуацию по республике Олег Ермолаев оценил, как сложную и требующую серьезной работы: "У нас ощущается недостаток маневренного жилья. Сегодня 28 тысяч жителей Республики Карелия проживают в аварийном жилье".

"Несмотря на то, что в Прионежском районе отсутствует маневренный фонд, местные власти подыскали жительнице дома Надежде Смирновой комнату в общежитии. Ей было направлено соответствующее уведомление", - сообщает пресс-служба правительства Карелии.