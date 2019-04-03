ВИДЕО: В Карелии стая бродячих собак не пускает детей в школу

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Жительница Кеми запечатлела на видео стаю собак, бегавшую по территории школы и пугавшую детей.
В паблике "Общественный контроль. Кемь" опубликовано видео, на котором запечатлена стая бездомных собак, бегавших по территории школы №1 в городе.
"3 апреля, 8 утра, первая школа, - написала жительница Кеми, - страшно подойти с ребенком. А ведь не все дети ходят с родителями".
Обеспокоенные родители обращаются к администрации Кеми и спрашивают: чего ждем? Беды?
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