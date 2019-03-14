ВИДЕО: В Карелии умирает сбитая грузовиком собака

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Жительница Карелии обратилась в редакцию с просьбой о помощи. Пес умирает от травм. Нужен куратор.
"Пес корчится от боли, не есть уже неделю. Его сбила грузовая машина. Ко мне обратились люди, работники карьера в 70 км от Петрозавосдка. Я не могу взять его на кураторство, так как на мне сейчас под 80 хвостов. Я не справляюсь с теми, кто уже есть", - написала женщина.
Раненного пса зову Бой.
Нужен человек, который сможет заняться псом: выходить и вылечить, приютить и поддержать. Работник готов привезти Боя в Петрозаводск. Последний рейс из карьера 15 марта.
Номер для связи: 89212237778 (Светлана).
Все главное - здесь: #stolicaonego
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