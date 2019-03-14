ВИДЕО: В Карелии умирает сбитая грузовиком собака

Жительница Карелии обратилась в редакцию с просьбой о помощи. Пес умирает от травм. Нужен куратор.

"Пес корчится от боли, не есть уже неделю. Его сбила грузовая машина. Ко мне обратились люди, работники карьера в 70 км от Петрозавосдка. Я не могу взять его на кураторство, так как на мне сейчас под 80 хвостов. Я не справляюсь с теми, кто уже есть", - написала женщина.

Раненного пса зову Бой.

Нужен человек, который сможет заняться псом: выходить и вылечить, приютить и поддержать. Работник готов привезти Боя в Петрозаводск. Последний рейс из карьера 15 марта.

Номер для связи: 89212237778 (Светлана).