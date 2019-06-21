ВИДЕО: В Карелии велосипедист устроил разборки с водителем после ДТП

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В Кондопоге 20 июня автомобиль сбил велосипедиста - а тот устроил разборки.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" в Кондопоге зафиксировала момент ДТП.

На пересечении улиц Комсомольской и Советов в 16.14 автомобиль сбил велосипедиста.

Мужчина слез с велосипеда, подошел к машине и начал что-то выяснять.

В сводках ГИБДД ДТП не зафиксировано.