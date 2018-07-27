ВИДЕО: В карельской больнице мужчина зачем-то разбил стеклянную дверь

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В межрайонной больнице №1 в Костомукше неизвестный мужчина разбил стеклянную дверь.
Как отмечает "64 параллель", инцидент произошел 26 июля и попал в объектив камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как человек в желтой футболке несколько раз ударяет по двери – на ней образуются трещины, летят осколки. Мужчина безуспешно пытается открыть дверь, пока его не уводит другой человек.
"Сотрудники больницы просят помочь в розыске вандала", - отмечает издание.
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