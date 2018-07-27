ВИДЕО: В карельской больнице мужчина зачем-то разбил стеклянную дверь

В межрайонной больнице №1 в Костомукше неизвестный мужчина разбил стеклянную дверь.

Как отмечает "64 параллель", инцидент произошел 26 июля и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как человек в желтой футболке несколько раз ударяет по двери – на ней образуются трещины, летят осколки. Мужчина безуспешно пытается открыть дверь, пока его не уводит другой человек.

"Сотрудники больницы просят помочь в розыске вандала", - отмечает издание.