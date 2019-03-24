ВИДЕО: В Кондопоге произошло групповое ДТП на перекрестке

В Карелии две машины столкнулись на перекрестке, одна из них вылетела на остановившийся на светофоре автомобиль.

24 марта в 14-15 в Кондопоге произошло групповое ДТП. На перекрестке столкнулись два автомобиля, после чего один из них вылетел в сторону и протаранил еще одну машину.

Видео ЧП было зафиксировано камерой наблюдения компании "CityLink". Ролик размещен в паблике "Подслушано в Кондопоге".

Как сообщили в МЧС по Карелии, в аварии пострадал один человек.