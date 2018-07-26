Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:04, 26 Июля 2018

ВИДЕО: В Костомукше у озера гуляет красивый олень

По теме

В Петрозаводске лже-сотрудники "Водоканала" снова "разводят" пенсионеров
26.07.18 15:26
Вина Сегежского ЦБК в незаконной рубке леса не доказана
26.07.18 14:47
Питание в карельских лагерях слишком калорийное, дети недополучают белков
26.07.18 14:32
Все новости
Загрузка...

У озера Вангозеро жители Костомукши запечатлели на видео оленя.

В паблике "Беседка в Костомукше товарной" опубликовали видео, на котором запечатлели, как олень ест траву у берега озера Вангозеро.

По теме

В Петрозаводске лже-сотрудники "Водоканала" снова "разводят" пенсионеров
26.07.18 15:26
Вина Сегежского ЦБК в незаконной рубке леса не доказана
26.07.18 14:47
Питание в карельских лагерях слишком калорийное, дети недополучают белков
26.07.18 14:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд

Аналитика

25.07.2018 13:29
Капитал
"Отъелись и стали красавицами"
Как живут сегодня пряжинские коровы, около года назад пережившие страшный голод?
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Петросовет – за школу и садики 2
18.07.2018 15:32
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:09
Частная жизнь
Погорельцы
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»