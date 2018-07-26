ВИДЕО: В Костомукше у озера гуляет красивый олень

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У озера Вангозеро жители Костомукши запечатлели на видео оленя.
В паблике "Беседка в Костомукше товарной" опубликовали видео, на котором запечатлели, как олень ест траву у берега озера Вангозеро.
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