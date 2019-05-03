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Новости. Происшествия
20:40, 03 Мая 2019
фото: телеканал "Вести. Крым"

ВИДЕО: В Крыму девочка выжила после падения воздушного шара

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В Феодосии во время жёсткой посадки из корзины воздушного шара выпали все взрослые, включая пилота.

В Феодосии ветер чуть не унёс в море 11-летнюю девочку на воздушном шаре. Как сообщает телеканал «Вести. Крым», во время жёсткой посадки из корзины выпали все взрослые, включая пилота. Ребёнок пролетел несколько километров и приземлился в частном секторе.

Погоду участники крымского фестиваля воздухоплавания ждали несколько дней. Пилоты приехали со всей России в надежде увидеть красоту Крыма с высоты птичьего полета. Но уже после старта ветер начал усиливаться. И один из пилотов не справился с управлением, пошел резко вниз, при приземлении из корзины люди выпрыгнули, но воздушном шаре осталась 11-летняя девочка, которую унесло на 10 километров в сторону. Шар снова начал набирать высоту.

За пострадавшими выехала машина сопровождения. Однако их автомобиль не смог проехать по бездорожью, поэтому съёмочная группа ВГТРК на своём авто по полям поехала вперёд. Наши коллеги подобрали пилота упавшего шара и отца девочки. Вместе они помчались за воздушным шаром.

"Шар начало выносить в море. Он пролетел примерно 10-12 километров. И в 500 метрах от моря он упал на курятник. Но с девочкой всё хорошо. Её приютили и накормили. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Сейчас готовятся достать шар. При падении он порвался, но газовое оборудование не пострадало. Ребёнок и её отец находятся в стрессовом состоянии", - рассказал Артём Кол.

По словам специалистов, такие случаи случаются довольно редко. В основном они происходят из-за ошибки пилота.

Видео приземления воздушного шара с ребёнком на один из жилых домов в Феодосии телеканал "Вести Крым" опубликовал на своём YouTube-канале.

 

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